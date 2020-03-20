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Две службы такси в Киеве согласились бесплатно возить медиков на работу

20 марта, 12:16

Наталья Руда

Речь идет о Bolt и Uber. Сейчас прорабатывается механизм реализации инициативы

Службы такси Bolt и Uber в Киеве выразили готовность бесплатно возить столичных медиков на работу. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 20 марта, в ходе брифинга.

По его словам, на данный момент власти Киева и медики разрабатывают механизм реализации такой инициативы.

"Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы. Сегодня городские власти прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы", – сказал Кличко.

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Кроме того, по словам мэра, одна из сетей строительных супермаркетов предоставила городу 100 тысяч масок.

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Напомним, в Киеве с закрытием метро на общественном транспорте наблюдается настоящий хаос – люди стоят в огромных очередях. Столичная власть пообещала организовать развозку для медиков и правоохранителей, а также работников тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Вместе с тем, в Киевской области запустили чат для подвоза на работу врачей, живущих в столичном регионе.

Также сообщилось, что водители "Киевпастранса" ездят с полицейскими в салоне, чтобы обеспечивать в транспорте пребывание не более 10 пассажиров.

О карантине в Киеве смотрите в сюжете:

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Киев карантин врачи коронавирус

Источник: Сегодня

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