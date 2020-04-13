Две смерти от коронавируса в Киеве: одному из погибших – всего 47 лет

В Киеве -две новые смерти от коронавируса. За выходные опасный вирус унес жизни двух мужчин. Сайт "Сегодня" узнал подробности лечения погибших киевлян. Так, одному из умерших от коронавируса мужчин было всего 47 лет

Андрей К. – 10.06.1972 года рождения. Проживал в Днепровском районе Киева, в доме по улице Тычины. Мужчина работал начальником юридического отдела в одной из компаний в Австрии. Он вместе с семьей проживал в городе Вена. В Киев они все вернулись 15 марта и пребывали на самоизоляции.

"19 марта у него проявились симптомы опасного вируса – сильный кашель, затрудненное дыхание, температура от 37, 6 до 39 градусов. Он обращался к каким-то своим знакомым докторам. Его лечили. Нужно отметить, что мужчина страдал сахарным диабетом и гипертонической болезнью. 28 марта его срочно госпитализировали сразу же в реанимацию Александровской больницы с диагнозом – двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность. Все это время мужчина был подключен к аппарату ЕКМО, он замещает функцию легких. Андрей К. умер днем, 12 апреля", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

У мужчины осталась жена и дочь, которая учиться в 11 классе. У них вирус пока не обнаружен.

"Будем надеяться, что с членами семьи умершего все будет хорошо. Но в последнее время мы регистрируем достаточно много семейных очагов инфекции. Поначалу с людьми, которые контактировали с больным – все хорошо. Однако, через неделю или дней десять – болеют и другие члены семьи. Медикам приходиться спасать людей целыми семьями", – добавляют в лабораторном центре.

Напомним, также в Александровской больнице 12 апреля умер Александр К., иеромонах Киево-Печерской лавры Нектарий. Ему было полных 73 года. Он не дожил до своего дня рождения буквально четыре дня – родился 16 апреля 1946 года. Мужчина проживал в 34-й кельи Лавры по улице Лаврской в Печерском районе столицы.

Также мы сообщали, что 10 апреля днем в больнице умер киевлянин Александр Б – 1962 года рождения. Мужчине на днях диагностировали COVID-19. Ранее в столице 9 апреля была зафиксирована шестая смерть от коронавируса. Как выяснил сайт "Сегодня", от опасной инфекции COVID-19 умерла женщина, которой было 72 года.

До этого от COVID-19 умер 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины нам рассказали, что известно про умершего. Он – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Также мы писали, что в субботу, 4 апреля, в столице была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умершему пенсионеру был 71 год. Евстахий К. – 1948 года рождения. Он проживал в Днепровском районе на улице Генерала Жмаченко.

Первым от коронавируса в Киеве умер пенсионер по имени Владимир. Он проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Мужчина умер 31 марта. 2 и 3 апреля жертвами коронавируса стали две киевлянки, которым было 56 и 69 лет. Они проживали в Шевченковском и Днепровском районах Киева.

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