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Двое киевлян вылечились от коронавируса: Кличко раскрыл детали

29 марта, 15:35

Станислав Кожемякин

В столице сформировался крупнейший кластер COVID-19 в Украине

Киев стал главным очагом коронавирусной эпидемии в Украине – наличие инфекции COVID-19 лаборатно подтвердили уже у 82 человек в столице. Это пятая часть от совокупного числа заразившихся по Украинев целом.

Об этом 29 марта сообщил на своей странице в Facebook киевский мэр Виталий Кличко.

"Уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19", – написал он.

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Кличко отметил, что в этот день позитивные результаты тестов были получены еще у восьми человек: троих мужчин в возрасте от 33 до 40 лет, четырех женщин 20-40 лет и 11-летней девочки. Шестеро из них находятся на самоизоляции дома, а по одному инфицированному госпитализировали в Александровскую больницу Киева и клиническую больницу №4.

Также среди госпитализированных оказался и врач частной клиники, который осматривал прибывшую из-за рубежа зараженную пациентку.

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"Из позитивного – двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", – добавил Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что город закупил оборудование для тестов ПЦР, позволяющих исследовать материал слизистой оболочки пациента на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Также в этот день стало известно о том, что бывший заместитель главы Киевской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Олег Мищенко скончался в результате коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев эпидемия Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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