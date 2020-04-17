Дым из Чернобыля не мог попасть в Киев – директор Укргидрометцентра

Из-за направления ветра в город попал дым с пожаров под Житомиром

В течение 16 апреля в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Максимальная скорость ветра отмечалась на территории Житомирской и Киевской областей. В частности, на севере Киевской области, – в Зоне отчуждения. Направление ветра – северо-западное, а значит те продукты горения, которые были в зоне отчуждения – не могли попасть в Киев. Такое мнение высказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области", – отметил глава Укргидрометцентра.

Он отметил, что радиационный мониторинг в Украине осуществляется в постоянном режиме как в зоне отчуждения в 15-ти пунктах наблюдения, так и на пунктах Центральной геофизической обсерватории. По всей Украине их 129, в Киеве – 16. Так что в данным, полученных лабораторным путем, можно не сомневаться.

"На протяжение вчерашнего дня и ночи в Киеве действительно наблюдалось высокое загрязнение атмосферного воздуха. Самое большое загрязнение было вызвано твердыми примесями. Превышение гранично допустимых концентраций по всему городу достигало от 2 до 3 раз. Такая ситуация сложилась из-за сильного ветра, достигавшего 20-23 м/с, ветровой эрозии грунтов, и дыма, который пришел с воздушной массой" – сообщает Николай Кульбида.

Он отмечает, что кроме пыли, концентрация других вредных веществ в воздухе находится в норме для этого времени года.

"Они в течении дня поднимаются и опускаются, но ничего необычного по основным загрязнителям, кроме пыли, не происходит", – говорит эксперт.

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Глава Укргидрометцентра также сообщил, что уровень пыли в воздухе во второй половине 17 апреля уже начал снижаться и вскоре вернется к обычной норме. Уровень радиационного загрязнения также находится в пределах нормы.

"Кроме измерения гамма-фона, еще также путем радио-спектрометрии определяется возможность попадания радиоактивных элементов в атмосферу и их выпадения на поверхность земли. Среди этих элементов отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился", – объяснил эксперт.

Напомним, вечером 16 апреля столицу накрыл сильный дым и запах гари. В воздухе были зафиксированы продукты горения. Причиной задымленности, по данным столичных властей, являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Кроме того, вечером 16 апреля сервисы по качеству воздуха называли Киев городом с самым плохим воздухом в мире.

Вместе с тем, утром 17 апреля в городе по-прежнему слышна гарь.

Кроме того, и столицу, и Чернобыльскую зону 16 апреля накрывала мощная пыльная буря:

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