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Дымовые шашки и отражение "штурма": в Киеве под ВАКС стянули силовиков (фото, видео)

12 марта, 10:21

Наталья Руда

Под Антикоррупционным судом проходят учения

В Киеве под зданием Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 12 марта, нацгвардейцы и сотрудники Службы судебной охраны проводят учения, в ходе которые силовики отрабатывают маневры в максимально приближенных к боевым условиях. Об этом сообщил глава аппарата суда Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

В частности, он обнародовал видео учений, на котором силовики оттесняют группу людей в дымовой завесе. Также слышны звуки хлопков.

Данные учения продолжаются уже второй день.

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Напомним, в Белой Церкви и в прилегающих районах Киевской области в феврале прошли масштабные антитеррористические учения. К учениям привлечены подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

Ранее Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке.

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Киев учения ВАКС

Источник: Сегодня

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