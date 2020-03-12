Дымовые шашки и отражение "штурма": в Киеве под ВАКС стянули силовиков (фото, видео)

В Киеве под зданием Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 12 марта, нацгвардейцы и сотрудники Службы судебной охраны проводят учения, в ходе которые силовики отрабатывают маневры в максимально приближенных к боевым условиях. Об этом сообщил глава аппарата суда Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.
В частности, он обнародовал видео учений, на котором силовики оттесняют группу людей в дымовой завесе. Также слышны звуки хлопков.
Данные учения продолжаются уже второй день.
Напомним, в Белой Церкви и в прилегающих районах Киевской области в феврале прошли масштабные антитеррористические учения. К учениям привлечены подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.
Ранее Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке.
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