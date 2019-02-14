"Еда с сюрпризом": как в Киеве наказать кафе за некачественное обслуживание

Посетители жалуются на пакеты в сырниках и песок в пицце

Фото: zab.ru.

"Еда с сюрпризом": как в Киеве наказать кафе за некачественное обслуживание //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5bb/701/5c65bb7017a0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5bb/701/5c65bb7017a0e.jpg 2019-02-14T21:03:30+02:00 Другие новости Посетители жалуются на пакеты в сырниках и песок в пицце

Заказали в кафе сырники на завтрак, а бонусом получили кусок целлофана в блюде: в столице клиентку накормили едой с "сюрпризом". Так, на днях Наталья зашла поесть в кафе. Говорит, надеялась на вкусный завтрак, а получила неприятный сюрприз.

Вместо того, чтобы позвать администрацию, официант просто забрал блюдо.

"О чем здесь можно говорить! У меня в еде клеенка, какой-то пакет. Мне их якобы переделали, принесли новые, свежие, я съела несколько штук, но честно – после этого случая уже не было настроения, уже был испорчен день ну, и собственно, мнение об этом заведении уже было испорчено", – говорит Наталья Дубовик.

Как оказалось, на качество пищи в кафе жалуется не только Наталья.

"Заказала пиццу домой. Открыли – упали от уровня сервировки. Как свиньям бросили. И это при том, что заказывали двойную моцарелу. Позвонила диспетчеру, вернула, курьер вернул деньги. В предыдущий раз привезли пиццу с непомытой зеленью: трещал песочек на языке", – пожаловалась другая клиентка ресторана.

В самом заведении уверяют: над улучшением сервиса там работают, а ситуация с Наташиным завтраком администратор контролирует лично.

"Проводим расследование по поводу этой ситуации, чтобы точно знать, как это могло произойти и что мы можем сделать для того, чтобы не было повторно. Также, за две недели, как все решится – мы вам сообщим ", – говорит Евгения, администратор кафе.

Возместить моральный ущерб, в такой ситуации можно. Впрочем, нужно иметь доказательства.

"Необходимо иметь документы о субъекте предпринимательской деятельности. Эти документы есть в уголке потребителя. Подходите, берете это свидетельство, фотографируете и желательно, чтоб у вас был чек – это вам все поможет для написания жалобы в контролирующий орган, для выхода на внеплановую проверку", – объясняет Максим Несмеянов, исполнительный директор союза потребителей Украины.

Эксперт говорит: частные кафе сейчас государство не контролирует. Поэтому единственный способ повлиять на качество – активность самих клиентов.

Ранее мы писали о том, что под Киевом семья решила поменять окна на металлопластиковые, когда им предложили выгодную цену, да еще и в кредит. Разобрались только дома, когда поняли, что окна им обойдутся в космическую сумму, потому что подписались на заем под 160 процентов годовых. В Союзе потребителей советуют не доверять рекламе и выгодным скидкам, особенно с рук, а обращаться к проверенным фирмам.

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