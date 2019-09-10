Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердце

Восемь украинцев, освобожденных в результате масштабного обмена пленниками, продолжают обследоваться в больнице "Феофания".

Так, в коридорах клиники журналисты "Сегодня" встретили Александра Кольченко. Вместе с семью другими освобожденными украинцами он продолжает обследование и восстанавливается после изоляции. Однако расспросить его о самочувствии не удалось, поскольку он спешил на совместную пресс-конференцию со своим товарищем Олегом Сенцовым.

Неразговорчивы и другие освобожденные. "Сегодня" встретили Павла Гриба: он сказал, что утром прошел несколько обследований. Его сопровождали мама и сестра. Все были заняты. Значительно ухудшилось здоровье Эдема Бекирова – ему решили сделать операцию на сердце.

"Сейчас выполняется оперативное вмешательство на коронарных сосудах. Это стентирование, эндоваскулярное оперативное вмешательство с постановкой стентов. Идет установка стентов в пораженные коронарные сосуды", – объяснил заместитель главного врача клиники "Феофания" Андрей Строкань.

Кроме медицинских манипуляций, освобожденые из российских тюрем ежедневно встречаются с психологами.

"Там все персонализировано с каждым отдельным человекрм работают целые бригады, не один человек работает, а несколько человек. Они оказывают высококвалифицированную психологическую помощь. Это люди, которые имеют большой опыт работы с военнопленными или просто пленными, там есть своя специфика", – рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань.

Завтра в Феофании ожидают Олега Сенцова. Еще один освобожденный – Роман Сущенко, лечится здесь амбулаторно. Днем ​​приходит на обследование и процедуры, а на ночь уходит домой. На завтра он анонсировал пресс-конференцию – пообещал ответить на все вопросы журналистов.

Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшней пресс-конференции Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение других узников Кремля. По его словам, в РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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