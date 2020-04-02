Единорог и птица с ключом: киевский художник создает магию и просит горожан не терять позитива (фото)

На Софиевской Борщаговке появился новый яркий рисунок от киевского художника Виталия Гидевана. На этот раз он нарисовал на стене детского садика "Золотой колосок" сказочного единорога, яркие цветы и заводную птицу.

Своим рисунком художник призывает людей настраивать себя только на позитивные эмоции, быть здоровыми и верить в то, что все у нас будет хорошо. Кстати, на рисунке есть небольшой секрет.

"Я нарисовал птицу – это что-то среднее между скворцом и синицей. Она с заводным механизмом в виде ключа. Это как мотиватор... Ты находишься в сложных житейских условиях, но должен себя настраивать и думать только про хорошее. Также на рисунке есть сказочный единорог – заряженный положительными эмоциями и прекрасным весенним солнцем. При создании рисунка я абстрагировался от того, что сейчас происходит вокруг и просто создавал магию. Нашел свой старый плейлист, который вернул меня в прошлое, в особые моменты радости", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Над созданием рисунка он работал около 5 дней с перерывами. На работу потратил до 30 баллончиков краски. Кстати, высота рисунка около 6 метров. Для создания мурала художник использовал лестницу. Отметим, единорог и заводная птица нарисованы на стене детского садика "Золотой колосок", который художник хочет превратить в арт-объект с яркими и позитивными рисунками, чтобы радовать его воспитанников и наполнять их сердца радостью.

Ранее мы писали, что несмотря на карантин, известный столичный художник Виталий Гидеван продолжает радовать киевлян своими яркими рисунками. Так, 17 марта на детском садике "Золотой колосок" (Софиевская Борщаговка) йпоявился новый рисунок в виде мордочки кота и трех золотых рыбок, которые, как наши мысли, летают в облаках.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса. На рисунке, который появился на набережной Днепра, Виталий изобразил льва в защитной маске. А на голове у хищника – корона. Это намек и на коронавирус, и на то, что для болезни нет разницы между королями и простыми смертными. В комментарии к фото на своей странице в соцсети художник призвал людей не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены.

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