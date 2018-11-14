Экологи в Киеве взялись спасать историческую липу Петра Могилы

Сегодня, 13:27

Дерево является памятником природы и нуждается в помощи специалистов

Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/
Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/

Экологи в Киеве взялись за спасение исторического дерева-памятника природы "Липы Петра Могилы". Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА на своей странице в Facebook.

Отмечается, что было проведено совещание с участием главы Постоянной комиссии Киеврады по вопросам экологической политики Константином Яловым. Присутствовали также представители Управления экологии и природных ресурсов КГГА, "Киевзеленстроя" и специалисты по уходу за зелеными насаждениями. В результате пришли к выводу, что нужно провести санитарную чистку кроны, удалить сухие и больные ветки, замазать их фунгицитом.


Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/

Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/

Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/

Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/

Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/

Фото: www.facebook.com/ekologiakyiv/

Кроме того, дупла в нижней части ствола нужно почистить, сейчас они закрыты металлическими сетками. Нужно также закрыть сетками и дупла в кроне для предупреждения появления гнили.

Специалисты отметили необходимость проведения комплексного обследования векового дерева и почвы. В отдельные скелетные ветки придется вставить металлические подпорные стойки телескопического типа.

Напомним, ранее мы писали, что в Гидропарке появилась удивительная яблоня для влюбленных. Дерево долго обрезали, чтобы оно росло в форме сердца.

Кроме того, недавно деревья на Позняках подготовили к зиме, обмотав вязанными шарфами. Украшенные деревья и разрисованные скворечники стали популярным местом селфи.
Киев, КГГА, дерево, деревья, липа, экологи, спасение, специалисты, дупло, ветки, липа Петра Могилы

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