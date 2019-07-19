Экс-мэр Ирпеня не пришел в ГПУ за уведомлением о подозрении

По словам Карплюка, ему не вручали ни повестку, ни подозрение

Фото: Сегодня

Бывший мэр Ирпеня и кандидат в нардепы Владимир Карплюк, которого вызвали в пятницу в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и проведения процессуальных действий, не пришел в ГПУ.

В частности, бывшего городского главу Ирпеня вызывали на улицу Резницкую по уголовному производству по ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Вместе с тем, на странице в Facebook Карплюк заявил, что сегодня идет на похороны родной сестры, а не в ГПУ. По его словам, ему не вручали ни повестку, ни подозрение.

"Мне никто не вручал повестку. После вручения повестки у каждого гражданина являются предусмотренные 72 часа для прибытия в орган досудебного расследования. То есть, согласно Законам Украины, у меня нет никаких оснований сегодня идти в Генеральную прокуратуру Украины, потому что так захотелось Юрию Луценко. <...> Я в глаза не видел ни одной повестки или подозрения, кроме скан-копии документа, похожего на повестку, который опубликовала у себя на Facebook-странице Лариса Сарган", - написал Карплюк.

Он добавил, что в опубликованном документе указан адрес, по которому он уже более двух лет не проживает и не зарегистрирован. При этом он назвал действия ГПУ "черным пиаром".

Также сообщалось, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о подготовке новых подозрений топ-чиновникам. По его словам, антикоррупционеры взялись не только за государственных чиновников, но и судей.

Напомним, главного налогового ревизора ГУ ГФС в г. Киеве задержали со взяткой на рабочем месте.

Также отмечалось, что в Украине выросло количество взяток.

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