Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Элвин и Свастик: как в Киеве называли детей в этом году

10 июля, 12:15

В управлении юстиции назвали самые популярные и необычные имена

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Главном территориальном управлении юстиции в Киеве рассказали, какие имена давали жители столицы своим новорожденным малышам в первом полугодии 2019 года. Всего, по данным управления, в столице родилось около 15 тысяч детей.

Девочкам чаще всего давали имена Ева, Милана, Арина, Мария и София. Но были и "эксклюзивные" варианты. Например, Юна, Кассия, Гертруда, Веселина, Аксения.

"При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали такие: Марк, Дмитрий, Александр, Артем. Среди редких имен – Элвин, Аполлон, Светозар, Аскольд, Леви, Свастик, Дементий, Рафаэль, Амир", – перечисляют в управлении юстиции.

Здесь напоминают, что к выбору имени ребенка родителям следует относиться со всей ответственностью. Чтобы детям в будущем не ставить вопрос об изменении имени в юридическом порядке и не страдать от травли в детском коллективе.

Ранее новости "Сегодня" подробно писали, где провести лето в Киеве с пользой для ребенка. Также читайте в нашем обзоре, какие наиболее популярные места любят украинцы, куда можно поехать отдыхать летом 2019 вместе с детьми во время школьных каникул.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, новорожденные

Вы сейчас просматриваете новость " Элвин и Свастик: как в Киеве называли детей в этом году". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Лобода показала редкое фото с малышкой Тильдой

Вчера, 11:30

Певица опубликовала трогательный снимок в Instagram

ТЕСТ: угадайте, чей звездный ребенок на фото

8 июля, 11:01

Попробуйте угадать детей украинских знаменитостей

Как путешествовать с детьми: советы Андрея Шабанова

3 июля, 06:37

Телеведущий и предприниматель Андрей Шабанов рассказал, как отправиться в поездку с детьми и не сойти с ума

Надругательство над детьми: как защитить ребенка

1 июля, 10:32

В прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

6 привычек, которые программируют на бедность

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)

Письмо родителям от директора школы

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

На что способно обычное дегтярное мыло

Без химии: 10 народных средств от комаров

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь