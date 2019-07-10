Элвин и Свастик: как в Киеве называли детей в этом году
В управлении юстиции назвали самые популярные и необычные имена
В Главном территориальном управлении юстиции в Киеве рассказали, какие имена давали жители столицы своим новорожденным малышам в первом полугодии 2019 года. Всего, по данным управления, в столице родилось около 15 тысяч детей.
Девочкам чаще всего давали имена Ева, Милана, Арина, Мария и София. Но были и "эксклюзивные" варианты. Например, Юна, Кассия, Гертруда, Веселина, Аксения.
"При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали такие: Марк, Дмитрий, Александр, Артем. Среди редких имен – Элвин, Аполлон, Светозар, Аскольд, Леви, Свастик, Дементий, Рафаэль, Амир", – перечисляют в управлении юстиции.
Здесь напоминают, что к выбору имени ребенка родителям следует относиться со всей ответственностью. Чтобы детям в будущем не ставить вопрос об изменении имени в юридическом порядке и не страдать от травли в детском коллективе.
Ранее новости "Сегодня" подробно писали, где провести лето в Киеве с пользой для ребенка. Также читайте в нашем обзоре, какие наиболее популярные места любят украинцы, куда можно поехать отдыхать летом 2019 вместе с детьми во время школьных каникул.
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