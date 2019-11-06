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Энергетики обустраивают для аистов безопасные гнезда на электроопорах. Дома для птиц отодвигают подальше от проводов – для безопасности не только птиц, но и людей.

"Сегодня" стали свидетелями, как проводятся такие работы. Возле дома киевлянки Ольги Ковтун аисты появились три года назад.

"Я наблюдаю, мне же интересно, когда время есть, я так и смотрю за ними. Они приносят вдохновение какое-то, радость, силы прибавляются, когда увидишь их", – отметила женщина.

Местные верят – аисты спасают их от невзгод.

"Пока есть аисты – пожара здесь будет, это закон. Все с удовольствием на них смотрят. Когда они забрасывают головы, постепенно, постепенно, потом как бы вырастают, вырастают и сидят четыре красавца", – заметил киевлянин Виктор Ильченко.

То, что для аистов является удобным домом, для энергетиков – забота. Гнездо на опоре может навредить как самим птицам, так и электрооборудованию, расположенному ниже, объясняют "Сегодня" специалисты.

Аистов может ударить током – слишком близко птицы к проводам. А при сильном ветре гнездо может упасть на землю и оборвать сеть. Тогда без света останутся десятки, а то и сотни домов.

"Наша главная задача – снять гнездо с опоры и поставить его на платформу, платформа будет расположена на некотором расстоянии от линии электропередач", – объяснил ведущий инженер департамента охраны труда ДТЭК Киевские электросети Александр Кабанюк.

Гнездо осторожно обматывают тросами и краном снимают с опоры. Важно не касаться его изнутри, чтобы не оставить запаха. Потому что тогда птицы не вернутся.

Весит гнездо более 100 кг. Гнездо всегда строит глава семьи аистов. На это может потратить несколько месяцев. Когда "апартаменты" готовы, сюда заселяется и самка. А потом появляются птенцы.

Металлическую платформу весом в 30 кг на электроопору поднимают краном. В чашу опускают и гнездо. Теперь оно находится на расстоянии полуметра от проводов. Так – безопасней.

В столице такое делают впервые, но не в последний раз, говорят энергетики ДТЭК Киевские электросети – укреплять аистовые дома компания будет и в дальнейшем.

"Этой добровольная инициатива с нашей стороны, мы фактически присоединились к глобальному и европейскому тренду по сохранению биоразнообразия птиц", – заявил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Марис Куницкис.

Энергетики ДТЭК установили уже 136 таких гнезд, больше всего – в Днепропетровской и Донецкой областях. И в каждое из них весной возвращаются аисты. Теперь этих птиц ждут и в Киеве.

Отметим, что развитие отечественной угледобычи остается основной задачей компании. За восемь месяцев 2019 года шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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