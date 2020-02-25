Эпидемия коронавируса: в аэропортах Киева почти не проверяют пассажиров, которые прилетают из "опасных" стран

В "Борисполе" и "Киеве" проверяют только туристов из Италии

В столичных аэропортах дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Министерством здравоохранения Украины не обеспечиваются.

Так, в аэропорту "Борисполь" представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии, сообщает "Интерфакс-Украина".

В аэропорту "Киев" днем сообщали, что не имеют ресурсов для проверки всех пассажиров.

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", – сообщила агентству руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.

Однако, уже под вечер в аэропорту показали, как проверяют рейс из Италии:

Также в "Киеве" специалисты санитарно-карантинного пункта прибывают к месту посадки самолета, если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение.

В тренде В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

Как сообщалось со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. На данный момент число больных достигла 80 тысяч, 2700 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже в 36 странах.

Все подробности читайте в нашем материале: Коронавирус проник в 36 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Тем временем, премьер Алексей Гончарук продолжает успокаивать украинцев, которые переживают из-за находящихся в обсервации в Новых Санжарах эвакуированных соотечественников и не только. По его словам, никаких причин для волнений по поводу коронавируса пока нет. А даже если вирус прорвется на территорию нашей страны, ничего страшного не случится.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама