Еще одна теплая ночь в Киеве: в ноябре побит уже пятый температурный рекорд

Температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С

/ Фото: Pixabay

Киевляне пережили еще одну самую теплую ночь за 139 лет наблюдений. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С", – говорится в сообщении.

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Это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

При этом 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц. А 12 ноября жители города наблюдали кольцо из тумана.

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