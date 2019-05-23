Еще в одном парке Киева появилась "тревожная кнопка"
Киевляне смогут быстро обращаться за помощью
В Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.
Чтобы передать срочное сообщение, нужно нажать оранжевую кнопку и через микрофон сообщить о случившимся оператору. В КГГА говорят, что "тревожные кнопки" также позволят бороться с воровством и вандализмом в зеленых зонах и быстрее реагировать на происшествия.
Напомним, в Куреневском парке продолжается капитальный ремонт. Здесь обустроят первый в Киеве автомобильный городок для детей, появится новый фонтан, а также проведут работы по благоустройству. Открыть обновленную зону отдыха обещают уже скоро.
Ранее мы писали, что первый полицейский терминал установили на улице Владимирской, 15, возле здания столичного главка Нацполиции. Это большой сенсорный экран, обрамленный в металлический корпус высотой два метра с антивандальным покрытием. При первом пользовании сразу возникают вопросы. Например, в солнечный день люди с плохим зрением вряд ли смогут разглядеть информацию на табло. Экран дает блики, и из-за этого трудно что-то разобрать.
Также мы писали, что Национальную полицию вооружили немецкими пистолет-пулеметами MP-5.
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