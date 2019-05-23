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Еще в одном парке Киева появилась "тревожная кнопка"

23 мая, 14:45

Киевляне смогут быстро обращаться за помощью

Фото: Петр Пантелеев/Facebook
Фото: Петр Пантелеев/Facebook.

В Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.

Чтобы передать срочное сообщение, нужно нажать оранжевую кнопку и через микрофон сообщить о случившимся оператору. В КГГА говорят, что "тревожные кнопки" также позволят бороться с воровством и вандализмом в зеленых зонах и быстрее реагировать на происшествия. 

Напомним, в Куреневском парке продолжается капитальный ремонт. Здесь обустроят первый в Киеве автомобильный городок для детей, появится новый фонтан, а также проведут работы по благоустройству. Открыть обновленную зону отдыха обещают уже скоро.

Фото: Петр Пантелеев/Facebook
Фото: Петр Пантелеев/Facebook

Фото: Петр Пантелеев/Facebook
Фото: Петр Пантелеев/Facebook

Ранее мы писали, что первый полицейский терминал установили на улице Владимирской, 15, возле здания столичного главка Нацполиции. Это большой сенсорный экран, обрамленный в металлический корпус высотой два метра с антивандальным покрытием. При первом пользовании сразу возникают вопросы. Например, в солнечный день люди с плохим зрением вряд ли смогут разглядеть информацию на табло. Экран дает блики, и из-за этого трудно что-то разобрать.

Также мы писали, что Национальную полицию вооружили немецкими пистолет-пулеметами MP-5


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Тег Киев, полиция, тревожная кнопка

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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