Есть продукты горения в воздухе: Кличко рассказал о пожарах и смоге в Киеве

Киевлян призывают не выходить из дома и держать окна закрытыми

Общая площадь пожаров в Киеве, Киевской и Житомирской областях составляет уже почти 3 000 га. При этом ветер направляет весь дым от горения и тления в столицу. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Кличко отметил, что радиационный фон в столице и области – в пределах нормы. Однако в воздухе столицы зафиксированы продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота – превышен.

"Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (место нахождения-Голосеевский район) утром 18 апреля было зафиксировано колебания монооксида углерода, показатель составил 2,5 мг / куб.м (при норме-2 мг / куб. м). Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелко дисперсного пыли в воздухе Киева: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг.", – написал он в публикации.

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Эксперты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и употреблять больше жидкости.

Отмечается также, что в общем за последние сутки, 16 апреля, в Киеве зафиксировали 30 пожаров. Пожар травяного настила в четырех очагах общей площадью 1,3 г:

Деснянский район – 700 м²;

Голосеевский район – 500 м²;

Дарницкий район – 50 м²;

Святошинский район – 50 м²

Спасатели уже ликвидировали эти возгорания. Еще продолжаются пожары и в экосистемах Киевской области: пожары травяного настила в Киевской области. 33 очага общей площадью 26,8615 га; торфяники в Обуховском районе (с. Великие Дмитровичи) – 0,4 га. Вышгородский район (с. Нижняя Дубечня) – 0,2 га.

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Значительная часть дыма, который загрязняет воздух, идет из Житомирской области, где сейчас пылает 2700 га.

В зоне отчуждения тлеет травяной настил, пеньки и древесина на территории, пройденной огнем. Активных очагов пока нет.

"Более тысячи спасателей киевского гарнизона задействованы для оперативного реагирования на пожары, а также к работам по ликвидации пожаров в Киевской области, зоне отчуждения и в Житомирской области", – написал Кличко.

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Напомним, загрязнение атмосферного воздуха в Киеве 16 -17 апреля оказалось рекордным для города. Содержание пыли превысило среднесуточную концентрацию по городу в 2,3-2,4 раза.

Кроме того, мы писали, в каких районах Киева – самый грязный воздух.

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