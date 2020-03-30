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Эвакуированных из Дохи украинцев не выпускали из самолета и отправили на обсервацию (видео)

30 марта, 08:33

Наталья Руда

Часть людей отправили на обсервацию в отель "Козацкий"

После конфликта в международном аэропорту "Борисполь", где ранее эвакуированных из Вьетнама украинцев усмиряла Национальная гвардия, снова сложилась проблемная ситуация. В этот раз с украинцами, которые вернулись из Дохи (Катар).

Как сообщается в Telegram-канале "PavlovskyNews", самолет прибыл в 2:30 30 марта, его сразу взяли в оцепление нацвгардейцы и долго время не выпускали людей, не объясняя плана действий, что спровоцировало панику и агрессию среди пассажиров.

Видео: PavlovskyNews
Видео: PavlovskyNews

"В самолете было много детей. Людей держали без воды, свежего воздуха и еды", – говорится в сообщении канала.

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Под самолет пригнали автобусы, однако представители власти так и не смогли объяснить людям, куда их отвезут. Уточняется, что люди прибывшие из Катара покинули самолет только под утро.

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Видео: PavlovskyNews
Видео: Киев Сейчас
Видео: Киев Сейчас

По данным Telegram-канала "Киев Сейчас", часть пассажиров отправили автобусом в аэропорт "Козацкий", расположенный в центре Киева. Уточняется, что их там из разместили на бесплатную обсервацию. Куда отправилась остальная часть людей, ну сообщается.

Напомним, Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации. Правда, о каких именно гостиницах идет речь, Зеленский не уточнил.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус аэропорт Борисполь

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