Фестиваль хризантем в Киеве: в сеть попали яркие фото

На выставке собраны более 20 тысяч специально выращенных цветов

В Киеве в пятницу, 4 октября, открылась цветочная выставка – фестиваль хризантем, который в этом году создавали под темой "Цветочное созвездие".

На Певческом поле открыто 10 экспозиций, где собрано более 20 тысяч цветов.

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Выставка хризантем – последнее цветочное событие в этом году. Кроме созвездий из хризантем, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа, множество фотозон для селфи, ярмарка растений и хендмейда и разнообразные локации для отдыха. Для маленьких посетителей будут проводить интересные мастер-классы, а также будет работать детская зона с домиками-раскрасками и много других интересных активностей.

Выставка продлится до 27 октября. Посетить ее можно будет с 10:00 до 20:00. Место проведения: ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная"), Печерский ландшафтный парк "Певческое поле".

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