Фестиваль, который учит думать: как в Киеве проходит Docudays UA
Всего на фестивале представлены 76 фильмов из 38 стран мира
Несколько дней назад в Киеве стартовал 16-ый фестиваль кино про права человека Docudays UA. На этот раз организаторы затронули важную тему – безопасности в интернете и прав человека в цифровую эпоху.
"Это и угроза нашей приватности и угроза вражды, которая там используется. Это понятно, что мы становимся там гораздо более уязвимыми, так как на нас влияет какое-то множество мнений, и здесь очень трудно иногда сориентироваться", - рассказала программный директор фестиваля Виктория Лещенко.
Фестиваль символично начался с показа фильма "Bellingcat: Правда в мире постправды", который посвящен журналистам, проводящим расследования онлайн.
Всего на фестивале представлены 76 фильмов из 38 стран мира. Лучшие международное жюри наградило статуэтками.
В течение фестиваля проходят лекции, мастер-классы и показ документальных лент. Отдельно организаторы Docudays UA посвятили внимание защите прав человека. Состоялись встречи в формате "Кофе с правозащитниками". Организаторы подчеркнули, что фестиваль учит украинцев думать в виртуальной реальности. После завершения форума ленты покажут в 22-ух областях страны, а в марте 2020 года фестиваль вернется в столицу с новой важной темой.
Напомним, что в рамках фестиваля "Радио Свобода" и "Сегодня" представили в Киеве документальный фильм "Балух" о крымском фермере и гражданском активисте Владимире Балухе, осужденном российским судом на пять лет тюрьмы.
Также напомним, что в эфире телеканала "Украина" состоялась премьера документального проекта "Крым. Оккупированные", который представлен "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Фестиваль, который учит думать: как в Киеве проходит Docudays UA". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве из-за ярмарок и "Французской весны" перекроют ряд улиц
В столице на выходных изменится движение автобусов и троллейбусов
Пробка на Житомирской трассе: Infiniti столкнулся с грузовиком и перевернулся
По предварительной информации, водителя автомобиля Infiniti подрезали и он въехал в грузовик