Фестиваль, который учит думать: как в Киеве проходит Docudays UA

Всего на фестивале представлены 76 фильмов из 38 стран мира

Фестиваль, который учит думать: как в Киеве проходит Docudays UA 2019-03-29T12:36:00+02:00 Другие новости Всего на фестивале представлены 76 фильмов из 38 стран мира

Несколько дней назад в Киеве стартовал 16-ый фестиваль кино про права человека Docudays UA. На этот раз организаторы затронули важную тему – безопасности в интернете и прав человека в цифровую эпоху.

"Это и угроза нашей приватности и угроза вражды, которая там используется. Это понятно, что мы становимся там гораздо более уязвимыми, так как на нас влияет какое-то множество мнений, и здесь очень трудно иногда сориентироваться", - рассказала программный директор фестиваля Виктория Лещенко.

Фестиваль символично начался с показа фильма "Bellingcat: Правда в мире постправды", который посвящен журналистам, проводящим расследования онлайн.

Всего на фестивале представлены 76 фильмов из 38 стран мира. Лучшие международное жюри наградило статуэтками.

В течение фестиваля проходят лекции, мастер-классы и показ документальных лент. Отдельно организаторы Docudays UA посвятили внимание защите прав человека. Состоялись встречи в формате "Кофе с правозащитниками". Организаторы подчеркнули, что фестиваль учит украинцев думать в виртуальной реальности. После завершения форума ленты покажут в 22-ух областях страны, а в марте 2020 года фестиваль вернется в столицу с новой важной темой.

Напомним, что в рамках фестиваля "Радио Свобода" и "Сегодня" представили в Киеве документальный фильм "Балух" о крымском фермере и гражданском активисте Владимире Балухе, осужденном российским судом на пять лет тюрьмы.

Также напомним, что в эфире телеканала "Украина" состоялась премьера документального проекта "Крым. Оккупированные", который представлен "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня".

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