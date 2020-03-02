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Февраль в Киеве стал одним из самых теплых за почти 140 лет

2 марта, 11:26

Наталья Руда

Среднемесячная температура февраля в столице составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы

Нынешний февраль в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура февраля в столице составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до -8,4 °С, а теплее всего – 2 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +10,7 градуса.

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Отметим, что впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпало с климатической нормой.

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Напомним, что в феврале погода в Киеве била рекорды несколько раз. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в Киеве метеорологическую весну.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода февраль погода в Киеве

Источник: Сегодня

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