Фонд Рината Ахметова передал медикам Киева 25 000 тестов для выявления коронавируса

Тесты будут переданы в больницы, центры первичной помощи и роддома

Киев получил 25 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Это часть из 300 000 тестов, переданных стране Фондом Рината Ахметова в рамках национальной кампании по борьбе с эпидемией COVID-19.

15 апреля их получат медицинские учреждения столицы – больницы, центры первичной медико-санитарной помощи, роддома.

"Коронавирус – общенациональная проблема. Сегодня под угрозой каждый украинец. Однако есть регионы, где эпидемия развивается быстрее, чем в стране в целом. И Киев в их числе. В столице проживает более 15% от общего числа украинцев, зараженных коронавирусом. Тесты, которые передаются медикам сегодня, помогут быстро проверять людей из групп риска, прежде всего – с симптомами COVID, изолировать и лечить заболевших, чтобы не дать вирусу распространяться. Всего Ринат Ахметов направил на борьбу с эпидемией 300 миллионов гривен", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Принимая сертификат о благотворительной передаче 25 тысяч экспресс-тестов, директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург поблагодарила Фонд Рината Ахметова за вклад в борьбу с коронавирусом и отметила, насколько важна экспресс-диагностика коронавируса в столице.

"Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова. Город Киев первым в стране начал делать пациентам экспресс-тесты, и сейчас такая помощь Фонда позволит каждому лечебно-профилактическому учреждению увеличить количество тестирований. Эпидемия коронавируса – это всемирная беда, и я надеюсь, это не последняя помощь Фонда", – сказала Валентина Гинзбург.

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Она также подчеркнула, что на сегодня врачи во всем мире признают, что подключать пациента к аппарату ИВЛ нужно только в критическом состоянии. Поэтому раннее выявление и лечение играют ключевую роль не только в распространении коронавируса, но и в успешном лечении заразившихся.

25 000 тестов будут распределены между опорными больницами Киева, а также – что особо важно – их получат амбулатории и родильные дома.

Главный врач Киевского городского роддома № 5 Дмитрий Говсеев поблагодарил Фонд Рината Ахметова и рассказал, как столица заботится о здоровье и безопасности новорожденных киевлян, их мам, а также женщин, которые готовятся стать мамами.

"Спасибо Фонду за "быстрые тесты". Мы первыми начали проводить экспресс-тестирование. В Киеве создана эффективная логистическая система тестирования беременных и других пациентов. Кажущаяся высокой цифра количества зараженных просто показывает реальную ситуацию, поскольку тестированием охвачено много людей", – сказал Дмитрий Говсеев

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Часть экспресс-тестов, полученных от Фонда Рината Ахметова, направят в центры предоставления первичной медицинской помощи. Директор Центра первичной медико-санитарной помощи Валентина Рейф отметила, что это – передовая коронавирусного фронта, и помощь Фонда Рината Ахметова просто неоценима.

"Экспресс-тесты у нас делают мобильные бригады, которые проводят исследования на выездах, дома у пациентов. Это позволяет своевременно выявлять и госпитализировать заболевших, что в свою очередь позволяет защитить от угрозы заражения других людей и в том числе врачей. Поэтому большое спасибо Фонду за такое сотрудничество", – отметила Валентина Рейф.

Киев стал восьмым регионом Украины, получившим диагностические тесты от Фонда. Ранее такие тесты были переданы государственным больницам во Львовской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

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Так, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" 6 апреля передали Харьковской области 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 000 тестов, закупленных Фондом для всей Украины.

Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" передали Донецкой области 50 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Из них 15 000 получили медики Мариуполя.

9 апреля от Фонда и ДТЭК 30 000 экспресс-тестов получила Луганская область. Еще 10 000 экспресс-тестов получила Ивано-Франковская область.

Еще в феврале по личному решению Рината Ахметова Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов – угрозу эпидемии коронавирусной инфекции. Уже закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда передан в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и YouTube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один в условиях карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

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