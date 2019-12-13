Фруктовый флешмоб: три банана на Почтовой площади съели, теперь там лимоны

Фото: Владимир Журавель

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Три банана, которые в качестве сладких подарков прикрепили к лавочке на Почтовой площади возле памятника в виде маленьких основателей Киева, заменили тремя лимонами. Бананы на скамейке появились вчера, после совместной акции сайта "Сегодня" и автора памятника основателям Киева Владимира Журавля.

Фото: Владимир Журавель

После того как мы одели малышей-основателей Кия, Щека, Хорыва и их сестру Лыбедь в теплые новогодние костюмы, скульптор Владимир Журавель прикрепил скотчем к спинке скамейки, на которой сидит маленькая Лыбедь, три банана.

"Это сладкий гостинец в виде бананчиков-николайчиков. И как приветствие от украинских художников итальянским. Банан, прикрепленный скотчем, стал мировым трендом. Мои три банана не стоят так дорого – это просто сладкий подарок тем, кто в них нуждается", – пояснил нам вчера Владимир Журавель.

Фото: Владимир Журавель

Как оказалось, за ночь бананы, кто-то аккуратно оторвал от скамейки и съел.

"Видимо, гостинец пришелся по душе тому кто их скушал. И на здоровье! Но чтобы продолжить рождественскую сказку и праздничное настроение возле памятника, я прилепил к скамейке скотчем то, что было у меня в рюкзаке – три лимона. То есть, если в четверг на скамейке были бананы-николайчики, то уже в пятницу там были лимоны-миллиончики. Надеюсь, они тоже понравятся тем, кто их решит съесть", – объясняет Владимир Журавель.

Напомним, инсталляцию Маурицио Каттелана "Комедиант" (или "Комик"), представляющую собой банан, приклеенный к стене серебристым монтажным скотчем, продали на выставке Art Basel Miami Beach несколько дней назад за 120 тысяч долларов. Работа существует в трех экземплярах. Инсталляция стала мемом и породила целую волну пародий и шуток.

Позже художник Дэвид Датуна на этой же выставке съел дорогой банан. "Я уважаю Маурицио, но это мой арт-перформанс "Голодный художник", – говорит он на видео. Полицейские вывели мужчину из выставочного зала, но арестовывать не стали. А банан на арт-объекте заменили.

Напомним, что на Всемирный день вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишкиот газеты "Сегодня" и группы компаний "Текстиль-Контакт". В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.

Также маленьких основателей Киева в начале сентября одели в наряды в виде черных штанишек, тельняшек и маек в честь возвращения пленных моряков, которые удерживались в России.

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