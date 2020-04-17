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Гарь в Киеве: Кличко уехал в Чернобыль, где тлеющие пеньки тушат уже 1 тыс. спасателей (видео)

17 апреля, 08:27

Наталья Руда

Число пожарных в Зоне увеличили почти вдвое

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в которой бушевали масштабные пожары, по состоянию на пятницу, 17 апреля, продолжают работать спасатели.

Как сообщает пресс-служба Главной службы по чрезвычайным ситуациям, ликвидация пожаров продолжается на территории Корогодского, Котовского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

"Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении. Спасатели не уточняют, есть на территории Зоны открытый огонь, но вечером 16 апреля сообщалось, что сильный ветер раздул новый огонь в Чернобыльской зоне.

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При этом от ГСЧС к ликвидации ЧП привлечено 1 тыс. человек, хотя накануне их было вдвое меньше.

Кроме того, в Чернобыльскую зону рано утром 17 апреля отправился мэр Киева Виталий Кличко, так как накануне столицу накрыл сильный дым и запах гари. В воздухе были зафиксированы продукты горения. Причиной задымленности являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Кроме того, вечером 16 апреля сервисы по качеству воздуха называли Киев городом с самым плохим воздухом в мире.

"Рано утром уехал в Зону отчуждения. Чтобы увидеть и показать вам, продолжаются ли здесь пожары и может ли угрожать Киеву повышение радиационного фона", – написал мэр на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

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По данным Кличко, пожар, который вчера вновь вспыхнул в Зоне отчуждения, полностью потушили, но на участках тления продолжают работать пожарные.

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"Специалисты мониторят ситуацию. Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги. Радиационный фон в Зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0,12 микрозиверта. По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в Зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", – сообщил мэр Киева.

Он добавил, что в столице продолжают поливать улицы, однако призвал киевлян оставаться дома и не открывать окна.

Отметим, что накануне днем Киев и область, в том числе и Чернобыль, также накрыла сильнейшая песчаная буря. Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявлял, что это явление не имеет отношению к пожарам в Чернобыльской зоне.

Видео: ГСЧС

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Киев зона отчуждения пожар Чернобыльская АЭС

Источник: Сегодня

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