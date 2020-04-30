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Где обещанные деньги? Медики одной из больниц Киева устроили бойкот

30 апреля, 11:58

Александр Марущак

Медики утверждают, что им не увеличили зарплаты, как ранее заявляли чиновники

В Киеве разгорелся скандал с медперсоналом Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе столицы. Сегодня утром, 30 апреля, сотрудники медучреждения устроили бойкот и отказываются работать за 3-5 тысяч гривен в условиях коронавируса.

В социальных сетях опубликовали фотографии работников больницы, которые собрались под зданием на улице Кондратюка.

Медики утверждают, что им не увеличили зарплаты, как ранее заявляли чиновники. Также они говорят о том, что из учреждения за последнее время уволилось много сотрудников – врачей и младшего персонала. Медики говорят, что они рискуют жизнью спасая пациентов, а за это получают копейки.

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Фото: Життя Мінського масиву – Оболонський район

Фото: Життя Мінського масиву – Оболонський район

"Бойкот коллеги устроили еще вчера и два часа не принимали пациентов. Очередь из скорых образовалась на несколько десятков метров. Чиновники говорят, что увеличат нам зарплаты, но мы получили еще меньше чем было. У людей просто не выдержали нервы, и они перестали принимать пациентов. Руководство говорит, что денег нет и когда они появятся – никто не знает, может к средине мая. Но ведь мы принимаем пациентов и сами рискуем заразиться коронавирусом. К нам привозят людей и у них подтверждается коронавирус. После этого их увозят, а нам говорят молчать и продолжать работать. Сегодня утром больных мы снова не принимали и требуем от городских чиновников разобраться в сложившейся ситуации", – рассказала сайту "Сегодня" работник больницы.

Фото: Життя Мінського масиву – Оболонський район

Фото: Життя Мінського масиву – Оболонський район

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В Киевской городской государственной администрации говорят, что изучают ситуацию с бойкотом медиков в больнице №8.

"Сейчас разбираемся с этой проблемой – почему финансовые трудности возникли именно в Киевской городской больнице №8. Медики других городских больниц почему-то не выходят на митинги, а в этой больнице устроили бойкот. Сейчас главный врач больницы как раз докладывает о ситуации в департамент здравоохранения КГГА. Если есть проблемы с доплатами, то этот вопрос будет оперативно урегулирован", – рассказал сайту "Сегодня" Валентин Мондриевский, замглавы КГГА.

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Киев больницы бойкот коронавирус

Источник: Сегодня

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