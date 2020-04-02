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Где пройти тест на коронавирус: список больниц и условия

2 апреля, 14:57

Мила Князьская-Ханова

Экспресс-тесты есть в семи базовых больницах

В Киеве экспресс-тесты на выявление коронавируса можно пройти в одной из семи базовых больниц. Об этом сообщает Telegram-канал COVID-19 Київ, содержащий официальную информацию от КГГА о ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

Отмечается, что такой тест можно сделать бесплатно, но исключительно по медицинским показаниям. Они доступны в следующих медучреждениях:

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  • Александровская клиническая больница: ул. Шелковичная, 39/1;
  • Киевская городская клиническая больница № 4: ул. Соломенская, 17;
  • Киевская городская клиническая больница № 9: ул. Рижская, 1;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 1: ул. Богатырская, 30;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 2: проспект Алишера Навои, 3;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница: ул. Дегтяревская, 23;
  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины: проспект Героев Сталинграда, 16.

Напомним, в Киеве зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умер 70-летний мужчина. Подробностей пока что нет. Всего по состоянию на 2 апреля в столице подтвержден 161 случай заражения COVID-19. Среди новых зараженных – 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, 10 женщин – от 36 до 62 лет.

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Отметим, что с 12 марта столица живет в условиях карантина, который несколько раз ужесточали. Штраф за нарушение карантина составляет минимум 17 тысяч гривен. Вместе с тем, по городу до сих пор нарушают карантин и Кличко уже неоднократно призывал жителей столицы "не шастать". Подобные нарушения есть и в Киевской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев больницы тест коронавирус

Источник: Сегодня

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