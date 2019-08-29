Где в Киеве будут продавать недорогие продукты: расписание ярмарок на 30 августа-1 сентября

Торги с продуктами от фермерских хозяйств пройдут на улицах во всех районах города

/ Фото: Богдан Россинский

В столице состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает КГГА. На этой неделе они традиционно проходят во всех районах города.

Расписание торгов

30 августа (пятница):

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в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"), ул. Шолом Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Подольском районе – ул. Полковая, 72;

в Соломенском районе – пер. Керченский (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16-20, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

31 августа (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого; пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского)

в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (на стороне почтамта "Левобережный");

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака)

в Шевченковском районе – Богдана Гаврилишина, 1-17.

1 сентября (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.

Также смотрите, как журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках:

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