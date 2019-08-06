Где в Киеве купить недорогие овощи и фрукты: расписание ярмарок

В Киеве до 11 августа будут проходить сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.
На этой неделе торги пройдут по таким адресам:
6 августа (вторник):
- в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "SHELL"; ул. Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.
7 августа (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
- в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.
8 августа (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.
9 августа (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Подольском районе – ул. Полковая, 72;
- в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской).
10 августа (суббота):
- в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т").
11 августа (воскресенье):
- в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.
Также смотрите, как журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках:
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