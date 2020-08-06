Генплан Киева: где планируют открывать ТРЦ и бизнес-центры

Как считают в "Киевгенплане", размещать офисы, банки и выставочно-ярмарочную инфраструктуру нужно преимущественно на левоборежье и в отдаленных районах правого берега

Проект генерального плана Киева, в котором предлагается перенести акцент развития центра с правого на левый берег Днепра, предусматривает размещение деловых и офисных бизнес-центров, ТРЦ, банков, выставочно-ярмарочной инфраструктуры преимущественно на левоборежье и в отдаленных районах правого берега.

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Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Такой подход, как считают в "Киевгенплане", обеспечит сбалансированную трудовую занятость жителей столицы и их расселение.

"В Киеве существует потребность в расширении рыночной инфраструктуры и площадей коммерческой недвижимости. Планируется увеличить площади современных логистических центров до 2,5-3,5 млн квадратных метров путем формирования территорий складских комплексов, которые будут располагаться на основных направлениях въездов в город в пригородной зоне. В результате в Киеве должны сформироваться предпринимательские экосистемы, базовыми элементами которых являются благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат, участники, взаимодействующих друг с другом, и предпринимательская культура", – пояснил предложения глава "Киевгенплана" Сергей Броневицкий.

Реклама Материалы kyivgenplan.grad.gov.ua

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К 2040 году, по расчетам разработчиков проекта генерального плана столицы, на малых предприятиях будет работать около 45% от общей численности занятого населения в Киеве; количество малых предприятий увеличится в 1,8 раза и достигнет 400 единиц на 10 тыс. населения. Малое и среднее предпринимательство "должны укрепить свои позиции не только в традиционных для них секторах (торговля, транспорт), но и в высокотехнологичной индустрии и сфере инноваций".

Ранее мы писали, как в проекте генплана Киева предлагают разгрузить центр от пробок.

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Кроме того, Киев хотят избавить от товарных поездов.

Также смотрите видео о строительстве в столице скандального ТРЦ:

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