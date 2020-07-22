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Генплан Киева: где предложили создать новые деловые комплексы (карта)

22 июля, 06:02

Наталья Руда Наталья Руда

В "Киевгенплане" говорят о переносе акцента развития центра с правого на левый берег Днепра для децентрализации города

Проект нового генерального плана Киева, обсуждение которого ранее перенесли из-за карантина, предусматривает создание в городе "общегородских многофункциональных" деловых комплексов, а также специализированных центров. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Так, в проекте намечены:

  • развитие Левобережного общегородского полифункционального центра вдоль Броварского проспекта, возле станций метро "Левобережная", "Дарница" и "Лесная";
  • создание общегородских многофункциональных деловых комплексов с высококачественной офисной инфраструктурой в районах ул. Бажана, озера Вырлица на левобережье, Нижней Телички, Лыбедской и Одесской площадей, "Экспоцентра" на правобережье;
  • реструктуризация коммунально-промышленных зон в районе Лукьяновки, Дегтяревки, Подола с освоением части территорий под многофункциональное использование;
  • формирование системы многофункциональных общественно-деловых центров, обслуживающих жителей близлежащих районов пригородной зоны и подцентров торгово-развлекательного, финансово-гостинично-офисного, спортивного направления на Кольцевой дороге – с акцентом на выходах основных линейных осей планировочного каркаса.

Предложенные изменения можно посмотреть на картах:

"Создание новых центров общегородского значения, а также перенос акцента развития центра с правого на левый берег Днепра должен стать толчком к дальнейшей децентрализации города. Благодаря этому образуются новые зоны стремительного экономического роста за пределами исторического центра, усилится конкурентоспособность и самодостаточность районов города, повысится уровень комфорта жизни за счет приближения инфраструктуры и рабочих мест к местам расселения киевлян (инициатива "Центр рядом с домом"), уменьшится нагрузка на исторический центр", – аргументировал предложения глава "Киевгенплана" Сергей Броневицкий.

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Напомним, что в Киеве на протяжении нескольких лет обсуждалось строительство нового делового центра "Киев-сити". Рассматривались несколько площадок для его размещения: район Одесской площади, Осокорки-Северные (около Южного моста), Северная Теличка (между Южным и Дарницким мостами), Днепровская Набережная и возле озера Вырлица, а также на Рыбальском. Грандиозные планы так и не были реализованы.

Также новости "Сегодня" писали о том, как в новом генплане предлагается избавить столицу от пробок.

Смотрите в сюжете, как в столице при возведении ТРЦ застроили проезжую часть:

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строительство Киев генплан проект

Источник: Сегодня

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