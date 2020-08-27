В Киеве возле ж/д вокзала появится торгово-выставочный центр

В Киеве планируют обустроить торгово-выставочный центр возле железнодорожного вокзала Дарница (станция Дарница) и спортивный комплекс на Печерске.

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Это предусмотрено проектом нового генерального плана столицы.

В частности, как отмечается в проекте, для улучшения условий досуга, культурно-исторического развития и здорового образа жизни, а также медицинского обслуживания в центральных плотно застроенных районах, разработчики генплана наметили:

завершение строительства мемориального комплекса "Жертвам Голодомора", "Мыстецького арсенала", мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи;

обустройство общественного комплекса спортивно-оздоровительного назначения на ул. Маккейна, 5 в Печерском районе;

формирование общественного центра с торгово-выставочным комплексом, паркингом и пешеходным публичным пространством на Привокзальной площади;

реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы №6 с размещением больницы скорой медицинской помощи "Правобережная" на проспекте Любомира Гузара в Соломенском районе.

Напомним, что недостроенный Дарницкий железнодорожный вокзал стоит заброшенным уже более 15 лет. В 2004 году Дарницкий вокзал называли "дворцом", он должен был стать в два с половиной раза больше действующего терминала. Его планировали построить за два года, потратив 1,7 млрд грн.

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