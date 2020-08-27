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В Киеве возле ж/д вокзала появится торгово-выставочный центр

27 августа, 11:05

Наталья Руда Наталья Руда

Также планируют отремонтировать больницу возле НАУ

В Киеве планируют обустроить торгово-выставочный центр возле железнодорожного вокзала Дарница (станция Дарница) и спортивный комплекс на Печерске.

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Это предусмотрено проектом нового генерального плана столицы.

В частности, как отмечается в проекте, для улучшения условий досуга, культурно-исторического развития и здорового образа жизни, а также медицинского обслуживания в центральных плотно застроенных районах, разработчики генплана наметили:

  • завершение строительства мемориального комплекса "Жертвам Голодомора", "Мыстецького арсенала", мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи;
  • обустройство общественного комплекса спортивно-оздоровительного назначения на ул. Маккейна, 5 в Печерском районе;
  • формирование общественного центра с торгово-выставочным комплексом, паркингом и пешеходным публичным пространством на Привокзальной площади;
  • реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы №6 с размещением больницы скорой медицинской помощи "Правобережная" на проспекте Любомира Гузара в Соломенском районе.

Напомним, что недостроенный Дарницкий железнодорожный вокзал стоит заброшенным уже более 15 лет. В 2004 году Дарницкий вокзал называли "дворцом", он должен был стать в два с половиной раза больше действующего терминала. Его планировали построить за два года, потратив 1,7 млрд грн.

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Ранее мы писали, где в Киеве предложили создать новые деловые комплексы. Также читайте, где планируют открывать ТРЦ и бизнес-центры.

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Также смотрите о скандальном строительстве ТРЦ на Борщаговке:

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Киев генплан Дарница

Источник: Сегодня

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