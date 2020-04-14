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Геращенко показал выжженные леса Чернобыля: фото и видео из вертолета

14 апреля, 17:56

Мила Князьская-Ханова

Как сейчас выглядят места, пережившие масштабные пожары

В Чернобыльской зоне после ликвидации страшных пожаров, продолжают тушить оставшиеся очаги тлеющей травы и лесной подстилки. Как выглядит местность, где еще вчера бушевало пламя, с высоты птичьего полета – показал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где может подъехать пожарная машина – люди. Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом", – сообщил чиновник.

Он отметил, что спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры и не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов. В итоге никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял. Никто не погиб и не пострадали объекты инфраструктуры. Однако, к сожалению, пострадала природа – погибли растения и животные.

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"Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей, и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу самолетовылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим. Уверен, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров. Ну и, конечно, полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращения с огнём", – сообщил замглавы МВД.

Напомним, пожары в больших масштабах в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. На момент, когда об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горело уже 20 гектаров леса. Огромные выгоревшие территории Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС сняли с беспилотника аэроразведки. Он прошел маршрут более чем в 60 км и зафиксировал очаги задымлений и пожаров, а также последствия пожаров на территориях, где прошел огонь.

Новости "Сегодня" собрали все подробности масштабного ЧП, а также фото и видео из Чернобыля.

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