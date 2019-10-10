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Гигантские очки в Киеве переедут на Левый берег

10 октября, 13:27

Александр Марущак

Необычный арт-объект оказался не нужным на Певческом поле

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Посетители выставки цветов, которая недавно открылась на Певческом поле в Киеве, обнаружили заброшенный арт-объект в виде больших розовых очков, которые бесхозные валяются на склоне парка.

Напомним, этот арт-объект под названием "Мир сквозь розовые очки" установили на центральной террасе Певческого поля 24 октября 2014 года в рамках проекта Kiev Fashion Park. Высота скульптуры – 2,9 метра, вес – 250 кг.

О судьбе очков "Сегодня" пообщались с автором скульптуры Владимиром Падуном.

"Увы, с нашим памятником поступили нехорошо. Он постоянно мешал организаторам ярмарок на Певческом поле. Они устанавливали на месте очков палатки с едой или сувенирами. Наши очки несколько раз снимали и после этого ставили обратно на место. А уже около года они просто валяются никому не нужные на склоне парка возле деревьев. А место, где они крепились на верхней террасе, просто замуровали", – рассказывает "Сегодня" Владимир Падун.

В тоже время в компании, которая занимается проведением фестивалей на Певческом поле, нам подтвердили, что арт-объект убрали, поскольку он мешал установке других инсталляций.

"Очки мы перенесли на склон. Они там не заброшенные. Возле них регулярно убирают и протирают стекла. Рядом с ними проводят мастер-классы и фотографируются посетители", – сообщила нам представитель компании.

Тем ни менее скульптор говорит, что поднял вопрос о спасении своего арт-объекта.

"Поскольку очки на Певческом поле оказались лишними, то сейчас мы вместе с организаторами проекта Kiev Fashion Park ищем для них новое место. Обсуждается несколько мест и одно из них – в сквере на Днепровской набережной, на противоположном берегу Днепра. Там есть уютная парковая зона. Надеюсь, розовые очки приживутся там и будут по-настоящему радовать посетителей", – добавляет Владимир Падун.

Ранее сообщалось, что в сети разгорелась новая дискуссия вокруг памятника Николаю Щорсу, установленного на бульваре Т. Шевченко в центре столицы. Так, с памятника были демонтированы баннеры волонтеров организации "Вернись живым", которые закрывали скульптуру с весны этого года.

Напомним, Киевский городской совет намеревается перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР. При этом ранее конь, который является частью памятника Щорсу, лишился части ноги.

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Киев скульптура арт-объект

Источник: Сегодня

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