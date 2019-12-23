Гигантский жираф в Киевском зоопарке теперь светится: фото и видео

Фото: КГГА

В столичном зоопарке продолжаются масштабные работы по реконструкции. А на днях там протестовали современную подсветку гигантской фигуры жирафа, установленной на новом входе, сообщает КГГА.

Видео из зоопарка мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья! Те, кто проезжал или проходил мимо столичного зоопарка в последние дни, наверняка заметили, как засиял вечером наш разноцветный жираф. 15-метровую фигуру жирафа установили на площади новой входной группы в зоопарк, которую мы обустраиваем на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. До открытия нового входа, которое планируем на весну, установим еще и современную подсветку жирафа. Несколько вечеров ее тестировали. Выглядит очень красиво! Современные технологии визуализации создают световое шоу с помощью специальных проекторов. Лучи направлены только на скульптуру и не будут ослеплять светом посетителей, которые будут находиться рядом, или на авто проезжают по проспекту", – написал Виталий Кличко.

Реклама

По словам мэра, великан-жираф станет еще одним из символов обновленного киевского зоопарка.

В тренде Жуткое ДТП с Кулебой под Киевом: стало известно о состоянии пострадавших детей

Также в Киевском зоопарке заработал первый в Украине Центр размножения и реинтродукции редких грызунов. Первые виды, с которыми там начали работать – европейский суслик и хомяк европейский.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров. Новости "Сегодня" писали, что в зоопарке на данный момент продолжаются работы по реконструкции. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мостик между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, смотровой амфитеатр.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама