Кличко рассказал о болезнях киевлян, умерших от коронавируса

Более 62% людей, умерших от COVID-19 в столице, были старше 65 лет

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 15 июля сообщил, что в столице жертвами коронавируса чаще всего становятся люди старше 65 лет.

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Всего от COVID-19 умерли 126 киевлян.

По словам городского головы, самой старшей больной было 95 лет, самой младшей – 25. Больше всего – более 62% лиц, умерших от коронавируса, – люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% – те, кому было до 49 лет. И менее 1% – пациенты в возрасте 18-29 лет.

Большинство больных имели хронические заболевания. В основном этогипертония, сахарный диабет и ожирение.

Показатель тестирования в столице сегодня самый высокий в Украине и составляет 111 тестов на 100 000 жителей. Только за последние сутки в столице сделали более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. За весь период в столице сделано более 146 000 ПЦР-тестов. Их исследуют в Киевском лабораторном центре МЗ Украины, четырех коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

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Отметим, что на 15 июля в столице зарегистрировано за сутки 147 случаев инфицирования коронавирусом. По словам мэра Киева Виталия Кличко, это антирекорд за все время пандемии.

При этом в Украине число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч.

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