Главная школьная ярмарка Киева работает на Крещатике

Школьный товар здесь - на любой вкус и кошелек

Чтобы облегчить родителям сборы в школу, в столице организовали специальную школьную ярмарку. "Сегодня" ее уже проинспектировали. Что почем и можно ли приобрести там все, что нужно в школу.

Главная школьная ярмарка Киева растянулся на полкилометра. Десятки производителей съехались сюда со всей Украины.

Школьный товар здесь – на любой вкус и кошелек. Костюмы на мальчика отдают за тысячу двести гривен. Товар, убеждают продавцы, на двадцать процентов дешевле чем в магазинах.

Евгений Киселев сына в первый класс почти собрал. Все приобрел здесь, на Крещатике.

"Брюки нашего производителя такие красивые с замочком, с резинкой, с пуговкой приобрели за 300 гривен, купили рубашку ​​хорошую белую. У нас в лицее дресс-код, сказали покупать белые рубашки, черные штаны. Рубашка тоже 300 гривен", – делится мужчина.

Сейчас выбирает вышиванку и будет искать синий пиджак.

Елена в этом году сэкономит – из школьной формы дочь-второклассница еще не выросла. Сегодня присматривается к туфлям – они стоят 500 гривен.

Во что одеваться в школу, чтобы было и удобно, и красиво, демонстрируют на подиуме.

Рюкзаки сверкают, переливаются и привлекают покупателей рисунками.

Анна колеблется, какой из спортивных костюмов выбрать сыну-первокласснику.

"Четыреста сорок, кажется, где-то. Я считаю - это нормальная цена для детского спортивного костюма. В магазинах дороже – 600-800 гривен", – делится киевлянка.

Примеряют, капризничают, но все-таки определяются.

Скупиться на центральной школьной ярмарке столицы можно будет и сегодня - она будет работать до 18.00.

Между тем, стало известно, что школьная линейка в большинстве школ состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу – 2 сентября.

Напомним, Минздрав выступил против проведения школьных линеек. Кроме этого, мы рассказывали, как прошло 1 сентября в киевской гимназии в прошлом году: "Лексусы", "инопланетная ракета" и малыш-казак.

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