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Главврач Александровской больницы рассказала, какие могут быть опасные последствия коронавируса

4 августа, 00:29

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Иногда жизнь людей удается продолжить тогда, когда шансов нет

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала, какие могут быть опасные последствия коронавируса и как в Киеве спасают больных после заражения инфекцией.

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Об этом она написала в Facebook.

"Сначала тяжелая "ковидная" пневмония. Человек не такой уж молодой – 68 лет, имеет факторы риска, сердечно-сосудистую недостаточность, лишний вес. Поправился. Выписали из больницы, вернулся к "нормальной" жизни. И, как гром среди ясного неба – инфаркт, да еще такой, о котором специалисты говорят: "несовместим с жизнью"", – говорится в сообщении.

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Она добавила, что у пациентов после перенесенного COVID-19 кардиологи часто наблюдают тромбоз, когда 2/3 сердца остается без кровоснабжения.

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"Как правило, такие больные даже в больницу не доезжают, но на этот раз "скорая" довезла. Единственный шанс спасти – немедленно провести коронарографию и стентирование. Технически сложная задача при таком поражении, однако – безальтернативная", – сообщила Антоненко.

Затем, по ее словам, продолжаются долгие две недели борьбы за жизнь в отделении кардиохирургической реанимации под постоянным мониторингом жизненных функций и лабораторных показателей.

"Благодаря кропотливой работе, основательным знаниям, "золотым рукам" и профессионализму врачей удается продлить жизнь тогда, когда шансов уже нет", – резюмировала медик.

Видео: facebook.com/doc.antonenko

Напомним, что в Александровской больнице появилась спецкапсула для перевозки больных.

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Киев инфаркт последствия коронавирус Александровская больница

Источник: Сегодня

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