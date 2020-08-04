Главврач Александровской больницы рассказала, какие могут быть опасные последствия коронавируса

Иногда жизнь людей удается продолжить тогда, когда шансов нет

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала, какие могут быть опасные последствия коронавируса и как в Киеве спасают больных после заражения инфекцией.

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Об этом она написала в Facebook.

"Сначала тяжелая "ковидная" пневмония. Человек не такой уж молодой – 68 лет, имеет факторы риска, сердечно-сосудистую недостаточность, лишний вес. Поправился. Выписали из больницы, вернулся к "нормальной" жизни. И, как гром среди ясного неба – инфаркт, да еще такой, о котором специалисты говорят: "несовместим с жизнью"", – говорится в сообщении.

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Она добавила, что у пациентов после перенесенного COVID-19 кардиологи часто наблюдают тромбоз, когда 2/3 сердца остается без кровоснабжения.

"Как правило, такие больные даже в больницу не доезжают, но на этот раз "скорая" довезла. Единственный шанс спасти – немедленно провести коронарографию и стентирование. Технически сложная задача при таком поражении, однако – безальтернативная", – сообщила Антоненко.

Затем, по ее словам, продолжаются долгие две недели борьбы за жизнь в отделении кардиохирургической реанимации под постоянным мониторингом жизненных функций и лабораторных показателей.

"Благодаря кропотливой работе, основательным знаниям, "золотым рукам" и профессионализму врачей удается продлить жизнь тогда, когда шансов уже нет", – резюмировала медик.

Видео: facebook.com/doc.antonenko

Напомним, что в Александровской больнице появилась спецкапсула для перевозки больных.

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