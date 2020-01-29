Годовщина боя под Крутами: как в Киеве почтили память погибших героев (фото)

Церемонии прошли на Лукьяновском кладбище и на Аскольдовой могиле

В Киеве в среду, 29 января, на Лукьяновском кладбище почтили память Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты.

Как сообщил глава Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак, присутствовавший на церемонии, на Лукьяновском кладбище – единственная известная в Киеве могила, где захоронены герои Крут.

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"До нынешнего времени считается, что реальное захоронение крутян – это Аскольдовая могила. Это правда. Но правдой также является и то, что до этого времени нам не удалось найти это захоронение, и только здесь, на этом кладбище, есть двое ребят, которые принимали участие в событиях под Крутами", - цитирует Червака "Укринформ".

Кроме того, возле Аскольдовой могилы также состоялась акция почтения подвига Героев Крут, в которой приняли участие несколько сотен человек.

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Напомним, 29 января 1918 года состоялся легендарный бой под Крутами, и в Украине в этот день отмечают День памяти Героев Крут – киевских студентов, участников боя с большевистской армией.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фасаде Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" установлена мемориальная доска, посвященная подвигу студентов – героев Крут.

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