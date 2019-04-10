Годовщина Чернобыля: кому положены соцвыплаты в Киеве и сколько
Самая большая выплата будет в размере 600 гривен
К 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы материальную помощь в Киеве получат 53 110 человек, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 620.
Как сообщает КГГА, финпомощь будет предоставлена также внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и которые фактически проживают в столице.
В частности, материальную помощь в размере 600 грн выплатят:
- детям с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой;
- детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли обоих родителей;
- лицам с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой и относящихся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
В размере 500 грн:
- детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей.
В размере 400 грн:
- лицам, которые относятся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В размере 300 грн:
- лицам, которые относятся к категории 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна материальная помощь в большем размере. Адресная социальная помощь не выплачивается лицам, которые находится на полном государственном обеспечении.
Напомним, 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибли два человека . В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ.
Как сообщалось ранее, в Украине в первые пять лет после катастрофы число случаев онкологических заболеваний среди детей возросло более чем на 90%.
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