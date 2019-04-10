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Годовщина Чернобыля: кому положены соцвыплаты в Киеве и сколько

Сегодня, 16:37

Самая большая выплата будет в размере 600 гривен

Фото: Chernobyl NPP
Фото: Chernobyl NPP.
Годовщина Чернобыля: кому положены соцвыплаты в Киеве и сколько //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/df5/d8a/5cadf5d8a0e48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/df5/d8a/5cadf5d8a0e48.jpg Другие новости Самая большая выплата будет в размере 600 гривен

К 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы материальную помощь в Киеве получат 53 110 человек, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 620.

Как сообщает КГГА, финпомощь будет предоставлена также внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и которые фактически проживают в столице.

В частности, материальную помощь в размере 600 грн выплатят:

  • детям с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой;
  • детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли обоих родителей;
  • лицам с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой и относящихся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В размере 500 грн:

  • детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей.

В размере 400 грн:

  • лицам, которые относятся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В размере 300 грн:

  • лицам, которые относятся к категории 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна материальная помощь в большем размере. Адресная социальная помощь не выплачивается лицам, которые находится на полном государственном обеспечении.

Напомним, 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибли два человека . В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ.

Как сообщалось ранее, в Украине в первые пять лет после катастрофы число случаев онкологических заболеваний среди детей возросло более чем на 90%.

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Тег ЧАЭС, соцвыплаты, чернобыльцы

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