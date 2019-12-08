Годовщина падения Ленина: его голова стала частью паука, а музей тоталитарной пропаганды так и не появился

За шесть лет власти так и не убрали монументальный постамент вождя

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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8 декабря исполняется ровно шесть лет с тех пор, как на бульваре Шевченко активистами был сброшен и разбит мраморный памятник Владимиру Ленину, который простоял напротив Бессарабского рынка почти 70 лет – с 5 декабря 1946 года. В 2013 году протестующие намеревались сбросить вождя пролетариата еще 1 декабря, но попытка оказалась неудачной – памятник надежно охраняла милиция, а спустя семь дней накал страстей сдержать уже не удалось... Ленина повалили при помощи тросов, разбивали кувалдой, а его куски разобрали на сувениры.

Сайт "Сегодня" вспомнил, что за эти годы было на пустующем постаменте без Ильича, и узнавал, какова дальнейшая судьба пустующего пьедестала.

В 2014 году активисты Майдана установили на пустом постаменте унитаз, выкрашенный золотой краской. Он продержался там не долго. Вскоре постамент Ильича "захватили" дети. На пьедестале установили золотого манекена в виде ребенка, а у его подножья еще 98 таких же "ребят". По задумке автора инсталляции – это дети, которые должны изменить страну к лучшему.

Пустующий пьедестал украшали световыми инсталляциями, например, ликом певицы Мадонны. Он даже "оживал", когда его засадили кустами мяты, которая, по задумке авторов, должна была принести людям успокоение и стать местом для медитации. Увы, мяту беспощадно ободрали неизвестные и разбросали вокруг постамента.

Залезали на пустующий постамент и скандальные активистки движения Femen. В 2017 году, забравшаяся на него обнаженная по пояс девушка в короне, "вооружившись" факелом, как у статуи Свободы в США, разбрасывала конфеты и требовала "конфетной независимости".

За год до этого взбирался на пустующий постамент и известный двойник Ленина – киевский пенсионер Александр Скляров. Но сделал это он при помощи шестиметровой лестницы, которую в качестве инсталляции установили с двух сторон на постаменте. Она киевлянам понравилась больше всего, поскольку целую неделю все желающие могли подняться на пьедестал Ленину, почувствовать себя памятником и спуститься с него по лестнице.

После этого на пьедестале установили большой тризуб. Также колонну украсили двумя флагами: национальным желто-голубым, и УНА-УНСО – черно-красным. Он находится на колонне до сих пор.

Почти год простояла под пустующим пьедесталом и огромная синяя рука. Необычный арт-объект румынского художника, как часть проекта "Движущиеся памятники". Синюю руку беспощадно высмеивали в социальных сетях, даже наряжали к Хэллоуину и ко Дню всех влюбленных. Осенью этого года рука переехала в другой город, а пустующее место на день занял другой арт-объект – ледяная скульптура карпатской рыси. Скульптура была призвана привлечь внимание к проблеме исчезновения редких видов животных.

В октябре тут появился временный арт-объект под названием "Противостояние". Это огромный шар коричневого цвета, в который воткнуты масштабные конструкции. Недавно на шаре в нескольких местах появилась надпись "СССР". Видимо, кому-то этот арт-объект напомнил советский спутник или космический корабль…

Интересно, что голова разбитого памятника Ленина сейчас служит частью журнального столика в одном из столичных офисов. В 2017 году сайт "Сегодня" писал про необычную арт-инсталляцию, которая украшает офис депутата Киеврады Юрия Дидовца.

"Мы сделали из головы Ленина скульптуру в виде робота-паука. Почему? Я по первому образованию художник. Ну, и так вижу... Ленин-паук не двигается. Это кофейный столик", — рассказал тогда "Сегодня" Юрий Дидовец.

Когда памятник Ленину повалили в 2013 году, он забрал себе голову Ильича в качестве сувенира. Говорят, что туловище хранится в коллекции одного из крупных украинских бизнесменов, а руку продавали на одном из сайтов. Но купили ли ее – неизвестно.

"Голова Ленина, продолжает находиться в моем офисе. И исправно служит частью кофейного столика", – рассказал нам Юрий Дидовец.

Он считает, что пустующие пьедесталы городские власти не убирают? поскольку рассматривают их как площадки для установки новых памятников в будущем.

"Думаю, демонтировать пьедесталы и тратить на это миллионы гривен нецелесообразно. Такие сооружения капитально построены, и их демонтаж – это недешевое удовольствие. На пустой пьедестал можно поставить другой памятник, экономя при этом значительные средства", – считает Юрий Дидовец.

Он, кстати, не против передать голову Ленина в Музей тоталитарной пропаганды, но говорит, что предложений ему пока не поступало. Такой музей планировали создать несколько лет назад на территории ВДНХ. Чем закончилась идея с созданием музея, сайт "Сегодня" поинтересовался у одного из инициаторов – секретаря Киеврады Владимира Прокопива.

"Была создана инициативная группа, в которую входили ученые, представители местных советов, урбанисты. Вместе мы придумали, каким быть Музею тоталитарной пропаганды. Разработали концепцию музея. Но мы столкнулись с проблемой, что если это будет частный музей, то он не будет качественным, поскольку многие муниципалитеты не хотят отдавать свои экспонаты в частные руки. Тогда пришли к выводу, что музей должен быть государственным. Мы бесплатно передали все наработанные материалы и концепцию в Минкультуры. И уже там должны создать государственный музей. Теперь решение по созданию музея зависит от Минкультуры", – рассказал нам Владимир Прокопив.

По его словам, в Музей тоталитарной пропаганды может попасть и конный памятник Щорсу, который находится на бульваре Шевченко.

"Щорс может переехать в музей, но решение за Кабмином. Город давно готов к процессу демонтажа и перевозки памятника в музей. Но это может произойти только после постановления правительства, ведь памятник Щорсу имеет статус памятника национального значения", – заверяет Прокопив.

Он добавляет, что в будущем Музее тоталитарной пропаганды может появиться 44 крупных памятника советской эпохи, которые свезут в Киев со всей Украины.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области бронзовый памятник Владимиру Ленину, который убрали в рамках декоммунизации, выставили на торги. Необычный лот находится в городе Желтые Воды. За деньги, полученные от продажи шеститонного монумента, планируют погасить часть зарплатных долгов КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение".

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