Глава КОГА обсудил с ДТЭК модернизацию энергосети области

Власть рассматривает ДТЭК как одного из важнейших инвесторов в области

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов провел встречу с генеральным директором холдинга ДТЭК Максимом Тимченко и генеральным директором "ДТЭК Сети" Иваном Гелюхом, поскольку областная власть рассматривает ДТЭК, как одного из важнейших инвесторов в области.

"Экономический подъем любого региона или государства всегда связан с качеством дорог и электрических сетей, поэтому Киевская область ожидает, что ДТЭК, как крупнейший оператор системы распределения электроэнергии, станет одним из ключевых инвесторов", – отметил председатель КОГА.

На встрече участники рассмотрели энергетические проблемы, что есть в области. Кроме того, коснулись отключений света в Борисполе, Вышгороде и других городах области, которые имели место.

Также согласованы меры, которые будут предпринимать в подобных случаях в дальнейшем для оперативного реагирования на аварии. Уже в 2020 году ДТЭК откроет в регионе до четырех сервисных центров, которые будут заниматься комплексным обслуживание клиентов, в том числе подключением к электросетям, первый – в городе Ирпень.

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"ДТЭК всегда в своей деятельности придерживается принципов партнерства ради общей цели. Мы убеждены, что общество, государство и бизнес должны действовать вместе для достижения наилучших результатов. Такие крупные проекты, как модернизация электросетей и создание клиентского сервиса, всегда долгосрочны и требуют значительных инвестиций. Но именно они приближают Украину к современному европейскому уровню услуг", - отметил Максим Тимченко.

В свою очередь, генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх отметил важность внедрения технологий "умных" сетей Smart Grid в Киевской области.

"Цифровые технологии позволят значительно оперативнее выявлять и устранять аварии. В 2019 году ДТЭК уже отцифровал сеть в 5 крупнейших районах области – Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Ирпенском и Киево-Святошинском. Полностью система заработает в регионе в 2021 году", – отметил Гелюх.

От областной власти представители бизнеса ожидают открытости и прозрачных решений, ускорения оформления разрешений на землю для установки трансформаторов, налаживания отношений с местными органами власти и решения других организационных вопросов, касающихся развития инфраструктуры электрических сетей.

Также участники встречи обсудили необходимость реформы системы тарифообразования для увеличения инвестиций в реконструкцию электросетей и улучшение качества электроснабжения для жителей области.

Как сообщает пресс-служба, Алексей Чернышев договорился с руководителями ДТЭК о создании рабочей группы, работу которой он будет держать на личном контроле. Основной ее задачей будет совместная работа в направлении модернизации электросетей и оперативное решение вопросов по поставкам электроэнергии в регионе.

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