Горилла Тони на карантине познакомился с хорьком: милое видео из Киевского зоопарка

Старожил внимательно следил за зверьком, сидя у себя в вольере

В Киевском зоопарке во время карантина продолжается жизнь. Так, недавно ручной хорек Федя в компании сотрудников зверинца проведал старожила и знаменитость – гориллу Тони.

По словам очевидцев, встреча выдалась очень интересной идя обоих животных: Федя пытался "обнюхать" Тони через стекло, а Тони внимательно следил за ним, пытаясь "погладить" через окно вольера.

Отметим, что Тони не всегда рад гостям, из-за чего у него на зимнем вольере установили специальные ролеты. Теперь когда пожилой примат не в духе – он может отдохнуть от чрезмерного внимания посетителей.

Напомним, в 2019 году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров. А сейчас в зверинце проходит большая реконструкция, после которой он станет зоопарков европейского уровня.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы, детеныша уже выпустили в вольер под открытым небом.

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