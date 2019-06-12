Горячие ночи: в Киеве зафиксировали еще два новых погодных рекорда

Температура в столице бьет столетние значения

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Эксперты Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщают о новых погодных рекордах, которые были зафиксированы на этой неделе в столице. По данным сотрудников ЦГО, 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 °С.

"Это на 0,3 °С выше предыдущего максимального значения 1999 года. А среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение 2009 года – +25,8 °С", – сообщили в геофизической обсерватории.

Ночь 12 июня также оказалась необычайно жаркой: температура не опустилась ниже 21,3 °С.

"Предыдущее рекордное значение 1957 года было превышено на 1,1 °С. Тогда температура составляла +20,2 °С", – говорят в ЦГО.

Напомним, как сообщали "Сегодня", максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла +30,8 °С.

Также в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет.

Ранее новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса.

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