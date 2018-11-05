Готовимся к сезону гриппа: где в Киеве можно сделать прививку

В КГГА опубликовали список из 23 медучреждений, в которых есть вакцины

Вакцинироваться против гриппа можно в 23 столичных учреждениях здравоохранения. При этом, прививки жителям столицы проводится независимо от места проживания, сообщили в КГГА.

Вакцинация от гриппа проводится двумя вакцинами, цена которых составляет 313 и 230 грн. Их можно приобрести в аптечных киосках при указанных поликлиниках. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом и пройти медицинский осмотр.

"В коммунальных учреждениях здравоохранения осмотр врача, консультация и сама процедура проводятся бесплатно. По собственному опыту уверяю, что специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует", – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в этом эпидсезоне на территории Украины будут циркулировать штамм гриппа А Michigan (H1N1) и А Singapore (H3N2), а также вирус типа В Colorado.

Напомним, в Киеве стремительно растет количество больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает столичная администрация. По состоянию на сейчас за помощью обратились уже одиннадцать с половиной тысяч горожан.

Ранее мы писали о том, что к сезону гриппа специалисты советуют готовиться заранее. Так, укрепить иммунитет поможет закаливание.