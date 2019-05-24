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Грозы и жара не уходят из Киева: погода на пятницу

24 мая, 08:23

Днем температура воздуха поднимется до +26 градусов

Фото: Сегодня

В Киеве в пятницу, 24 мая, погода будет без изменений – ожидаются дожди с грозами, при этом будет жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов днем, и до +14...+16 градусов ночью.

Отметим, что накануне киевлянам напомнили правила поведения во время грозы.

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, были сорваны крыши, порваны провода, отсутствовала электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Также непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.


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Тег Киев, погода, гроза

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