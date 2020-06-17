Грозы не отступают: в Киеве прогнозируют дожди

В Киеве в среду, 17 июня, днем ожидается гроза (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Днем температура воздуха будет до +27...+29 градусов, такая же жара ожидается и по всему региону.

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Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

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На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке.

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