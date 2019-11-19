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Грязь и антисанитария: копы показали фото проверки неблагополучных семей в Киеве

19 ноября, 11:33

На нескольких родителей правоохранители составили протоколы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные проавоохранители провели проверку семей в Оболонском районе, которые находятся на учете социальных служб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По данным полиции, рейд был профилактическим.

"Сначала во время проверки были осмотрены помещения и обследованы жилищно-бытовые условия проживания таких семей. Также родителей несовершеннолетних предупредили о недопущении фактов насилия в отношении детей и предусмотренную за это ответственность. Киевские полицейские призвали взрослых уделять детям как можно больше внимания, чтобы обезопасить их от вредных привычек и неосмотрительных поступков, которые могут иметь негативные последствия. Главной целью таких рейдов является выявление и устранение проблем, возникающих при воспитании детей", – говорится в сообщении.

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Подобные проверки, как заявили в столичном главке Нацполиции, будут проводиться и в дальнейшем.

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"По итогам инспектирования были сделаны соответствующие акты обследования условий проживания семей, состоящих на учете. Кроме этого, на нескольких родителей правоохранители составили протоколы по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – резюмировали в полиции.

Новости "Сегодня" ранее писали, что киевляне нашли посреди улицы брошенного трехлетнего мальчика.

Также сообщалось, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей. Их грязных, голодных и неухоженных, нашли полицейские.

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Киев дети соцслужба

Источник: Сегодня

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