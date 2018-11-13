ГСЧС предупреждает: в Киеве в ближайшие два дня ожидается мокрый снег и гололед

В Киеве днем в среду, 14 ноября, а также ночью 15 ноября пройдет мокрый снег и появится гололед. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает пресс-служба ГСЧС Киева.

Отмечается, что возможно образование снежного покрова высотой 3-6 см, на дорогах гололедица.

"Киевляне в автомобилях! Стоит ускорить покупку или замену зимней обуви для колес. "Минусы" в столице уже появились, а в среду, 14 ноября, появится мокрый снег. Осторожненько", – написала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она уточнила, что 14 ноября с запада в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди и мокрый снег. Во вторник, 13 ноября, в Киеве будет холодно, ночью до -3 градусов, днем около нуля. Осадки выпадут только на следующий день, когда погода станет еще менее комфортной – пройдет мокрый снег в сопровождении порывистого ветра и пронзительного холода.

"Одевайтесь тепло, налегайте на витаминные и яркие продукты, не залеживайтесь в домах, как раз пора ходить по музеям, в кино и встречаться с подружками в теплых кафе", – порекомендовала Диденко.

Напомним, ранее мы писали, что нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет. Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом. Так, температура ночью 30 октября не опустила столбик ниже +12,2 градуса.