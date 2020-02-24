Хостелы в жилых домах доводят киевлян до белого каления: как можно повлиять на владельцев

Из-за того, что такие хостелы не регламентированы законом, что-то сделать – трудно

По полсотни человек в одной квартире. Мусорят в подъездах, устраивают ночные гулянки и поют песни – нелегальные хостелы донимают жителей столичных многоэтажек. Обустраивают их в обычных квартирах. А закона, который регулировал бы их деятельность, нет.

Брань и потасовка. Именно так всегда заканчивается дискуссия жителе подъезда. Уже год на первом этаже один из соседей устроил хостел. Это нравится не всем.

"Мы на этажах находили шприцы, заставали их курящими план. Обращались к участковому, даже приходили. А он – постоянно на вызовах", – жалуется житель дома Андрей Амедро.

Клиенты хостела постоянно меняются. Желающих бюджетно пожить в столице – немало. Ведь владельцы просят всего 130 гривен в сутки за проживание. И 1600-1750 гривен в месяц.

Летом под окнами гуляют до ночи, говорят соседи. Дворники не успевают убирать окурки.

"Суббота-воскресенье – здесь фестиваль. Пиво попить, что-то покрепче попить. Пенсионеры уже на скамейках не сидят", – говорит Елена Бугайченко, жительница дома.

"В два часа ночи здесь один лысый такой кричал: "Я вор в законе". И выходила комендант, делала ему замечание, а он дал ей хорошенько в лицо", – рассказывает Валентин Шевченко, еще один житель дома.

Люди боятся за свою безопасность не только из-за риска побоев.

"О какой пожарной безпосности может идти речь, если пятикомнатная квартира и такое количество людей живет? Санэпидемстанция тоже разрешения не даст, один туалет, один санузел на 40-50 человек", – возмущается Андрей Амедро. В тренде В Киеве "скорая" попала в ДТП: такси занесло на тротуар (фото)

Почему на вызовы людей не реагирует полиция? С этим вопросом – идем к участковому. Но того на рабочем месте опять нет. А того, кого новости "Сегодня" попытались расспросить, оперативно скрылся, не дав объяснений. Владелец квартиры, где расположен хостел, по телефону заявил, что никаких законов не нарушает. А о том, что в однушке проживает 50 человек – он и слыхом не слыхивал. По его же словам.

Полиция и столичные чиновники сделать ничего не могут. А все потому, что до сих пор не приняли закон, регулирующий размещение хостелов в жилых домах, говорят в Киевской администрации. Есть нормы строительства, но бизнесмены их игнорируют, ведь наказание – отсутствует.

Вера Радченко, руководитель Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации:

"Частная собственность. И то, что не запрещено, то разрешено, пока в законе не будет прописано, что квартиры в жилых домах нельзя использовать под хостелы. Будет нормирован этот вопрос – будет легче действовать".

Жителям чиновники советуют фиксировать нарушения на видео, собирать доказательства и обращаться в суд. Это – пока единственный выход.

Напомним, что хостел – самый дешевый вариант остановиться в любом городе. Выгодно туристу и предпринимателю, единственный минус – в одной комнате могут находиться одновременно 8-10 человек. Но для жильцов дома это постоянный поток людей и шум – 40% хостелов находятся в жилых домах. При этом в законодательном поле Украины хостелов просто не существует и никаких требований к ним до сих пор нет. Большинство из таких "бюджетных отелей" достаточно скоро могут закрыться – к этому может привести один из законопроектов, который уже лежит в Раде.

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