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Хроники карантина в Киеве: горожане массово пересаживаются на велосипеды

27 марта, 11:00

Александр Панченко, Екатерина Степаненко

На двухколесных по городу перемещаются и молодежь, и люди в возрасте

Прошло только две недели карантина, а бытовые привычки украинцев уже кардинально изменились. А после того, как в Украине был продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации, таких изменений явно будет больше. Но народ не унывает и старательно приспосабливается.

Одна из самых больших проблем – транспортная. После того, как отменили весь городской транспорт в Киеве, для многих, кто не может работать удаленно и не имеет своих "колес", стало невозможно, либо очень дорого доехать до офиса. По этой причине многие киевляне начали доставать с балконов и подвалов свои велосипеды. Но если раньше, в докарантинные времена, в Киеве всегда было достаточно молодых велосипедистов на современных "двухколесных" – в шлемах и соответствующей экипировке, с рюкзаками за спиной – то сейчас нередко можно встретить и людей в возрасте на "Салютах" и "Украинах".

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Подробнее о том, как украинцы преодолевают трудности изоляции читайте в материале:Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полки

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А для тех, у кого есть спецбилеты для общественного транспорта, появилось расписание автобусов и троллейбусов на период карантина в Киеве.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей штрафовать нарушителей карантина в столице.

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Киев карантин велосипед велосипеды общественный транспорт городской транспорт

Источник: Сегодня

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