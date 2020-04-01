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"Хватит шастать!": мэр Кличко просит Кабмин ужесточить контроль за карантином

1 апреля, 14:15

Мила Князьская-Ханова

Градоначальник просит жестко ограничить посещение парков и детских площадок

Мэр Киева Виталий Кличко жестко призвал жителей столицы соблюдать карантин и не гулять по городу без важной причины. Он отмечает, что ограничительные меры введены в городе своевременно, и если бы их не было – картина заражения коронавирусом в городе "была бы совсем другой". Поэтому соблюдение ограничений по-прежнему важно и необходимо.

"Всем "не верю в угрозу", "это не про меня", скажу: спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шастать по городу, игнорируя ограничения, которые сделали, чтобы вас спасти!" – заявил мэр во время своего брифинга 1 апреля.

Также Виталий Кличко призвал Кабмин ввести для местных властей возможность жесткого контроля за посещением общественных мест и работой некоторых предприятий.

"Я хочу также обратиться к правительству. Примите пожалуйста шаги, которые помогут власти на местах контролировать соблюдение мер ограничений. Принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий", – сказал мэр.

"Прошу, хватит шастать без особой необходимости, и будьте здоровы", – подытожил свое обращение к киевлянам градоначальник.

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Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

Ранее мэр Киева озвучил число инфицированных в столице по состоянию на 1 апреля. Так, ранее Министерство здравоохранения называло 134 случая заражения, а городской глава на брифинге назвал 132 случая.

Отметим, на утро 1 апреля в Киевской области было зафиксировано 57 случаев инфицирования COVID-19. Больше всего случаев – в Обуховском и Киево-Святошинском районах.

В столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся по меньшей мере до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев мэр Киева карантин Виталий Кличко коронавирус меры

Источник: Сегодня

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